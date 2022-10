Csi a rapporto

Dicono che… sia toccato a Fabrizio Ricca, titolare delle deleghe alle società partecipate, esprimere il disappunto dei vertici della Regione Piemonte per non essere stati informati della decisione assunta dal Csi di rinnovare con largo anticipo (un anno e mezzo prima della scadenza) l’incarico all’attuale direttore generale Pietro Pacini. La presidente Letizia Maria Ferraris, nominata a fine 2019 in quota Fratelli d’Italia, sarà chiamata assieme al capo azienda, entrato alla guida del Consorzio a settembre 2018 dopo aver passato una selezione con oltre 70 candidati, a illustrare i risultati ottenuti e, soprattutto, i piani di sviluppo difronte al governatore Alberto Cirio e agli assessori in una prossima riunione di giunta. “Per le caratteristiche dell’ente e il ruolo che dovrebbe svolgere, peraltro finora solo parzialmente svolto, sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento dell’amministrazione regionale”, spiegavano ieri in piazza Castello. “Il Csi non è una repubblica autonoma”, ha aggiunto stizzito un consigliere regionale di maggioranza.