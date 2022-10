Ad Asti il nuovo direttore dell'Ente Turismo, Bertero

Presentato questa mattina anche ad Asti il nuovo direttore dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero. "Lavoreremo sul tema della commercializzazione del prodotto turistico - ha detto il nuovo direttore, il cui incarico partirà formalmente il prossimo 1° novembre - con la consapevolezza che siamo in un nuovo modello di gestione territoriale. La prima attività che l'Atl sarà chiamata a fare sarà l'identificazione dei prodotti e dei mercati a cui indirizzare questi stessi prodotti. Si ragionerà inoltre sull'implementazione dei servizi o sulla costruzione ex novo dei servizi stessi, anche in considerazione del mondo digital". A fargli eco il presidente Mariano Rabino. "L'obiettivo è puntare su un turismo di qualità - ha detto - senza cadere nella trappola dell'over turismo. E' necessario agire senza ansia da prestazione, per valorizzare al meglio i territori". Presenti in conferenza stampa anche Micaela Soldano, membro del Cda, di Villafranca d'Asti e titolare dell'azienda azienda agricola Il Filo Rosso, l'assessore comunale al Turismo e manifestazioni e promozione del territorio, Riccardo Origlia e il sindaco di Asti, Maurizio Rasero.