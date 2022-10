Crisi: 350 pacchi di "cartoleria sospesa" per studenti Piemonte

Oltre 350 sacchetti e zainetti pieni di quaderni, mattie colorate, penne, gomme e temperini, colle e tanto altro materiale scolastico. Si è conclusa con questi numeri la campagna di "cartoleria sospesa" promossa dalla Fondazione Aief per aiutare le famiglie più in difficoltà con figli in età scolare, alla quale hanno aderito più di un centinaio di cartolibrerie del Piemonte e che ha riservato una parte ai bambini e ragazzi ucraini inseriti nelle scuole della regione. "Per molte famiglie - sottolinea il presidente di Aief, Tommaso Varaldo - quest'anno il rientro a scuola è un salasso, a causa dei rincari del materiale didattico e non solo. Ai nuclei familiari che vivevano già situazioni di difficoltà economica si aggiungono i tanti colpiti da questa crisi e con la campagna Cartoleria Solidale Aief la Fondazione cerca di dare una risposta concreta di solidarietà per tutelare e garantire il diritto allo studio a tutti i bambini". I primi a ricevere il materiale sono state le parrocchie di Barriera di Milano Maria Regina della Pace e Maria Speranza Nostra e gli Asili Notturni di via Ormea.