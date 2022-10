POTERI FORTI

"La fuffa è finita, torna la politica": Palenzona benedice la Meloni

Il camionista di Tortona va in visibilio per Giorgia. Per carità, nessuna conversione ma da uomo navigato sa che con lei dovrà fare i conti. Insomma, scarica i tecnici e plaude alla ritrovata normalità democratica "della dialettica tra i partiti" (dove lui sguazza alla grande)

È la fine di un’anomalia, il ripristino delle regole democratiche, un passo verso la normalità. “Con Giorgia Meloni è ritornata la politica ed è la politica che dà una strategia al Paese, che guida e non segue”. Fabrizio Palenzona guarda con favore l’ascesa al governo del leader di Fratelli d’Italia se non altro perché ristabilisce le regole del gioco, un gioco che il vecchio uomo di potere dai trascorsi democristiani e dalla lunga navigazione conosce bene. “Siamo tornati ad essere un paese democratico, con la dialettica tra i partiti, e non con quella fuffa che abbiamo visto in questi ultimi trent’anni", ha sottolineato nella sua veste di vicepresidente di Confcommercio alla presentazione del settimo Forum Internazionale di Conftrasporto facendo gli “auguri” al nuovo Governo.