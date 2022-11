Sanità: Asl Asti acquista nuovo refrattometro per bambini

Un nuovo autorefrattometro binoculare portatile per gli esami oculistici dei bambini è stato acquistato dall'Asl di Asti. Ha una faccina disegnata su un mini-schermo, un segnale sonoro e una serie di lucine ad infrarossi. Lo strumento può essere impiegato anche su pazienti adulti che hanno difficoltà motorie. L'acquisizione di questa apparecchiatura, del valore di quasi 9.000 euro, rientra nel piano di rinnovo e di potenziamento delle attrezzature mediche dell'Asl AT per un totale di 3,8 milioni di euro. Segue di qualche mese un'altra importante dotazione di materiale (per circa 48.000 euro) per gli ambulatori di Oculistica ad Asti e Nizza Monferrato. "È un ulteriore passo verso l'ammodernamento delle apparecchiature e verso l'innovazione tecnologica su cui stiamo puntando fortemente attraverso i piani di investimento annuali - sottolinea il direttore generale dell'Asl AT Flavio Boraso -. Un percorso che proseguirà in modo consistente nelle prossime settimane, quando è prevista una ulteriore consegna di una serie di importanti attrezzature sia per l'Ospedale di Asti sia per la sanità territoriale".