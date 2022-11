Papa: ad Asti creato il logo Diocesi

"L'incontro tanto atteso" è il motivo conduttore della comunicazione grafica che gli animatori della Pastorale giovanile di Asti stanno realizzando in occasione della due giorni astigiana di Papa Francesco. Oggi è stato pubblicato il logo dell'evento realizzato da Fabio Celestre, artista laureato in Scultura all'accademia Albertina di Belle arti di Torino e membro dell'équipe di Pastorale giovanile. Tre i grandi momenti della permanenza del Papa in Asti: il "viaggio" dalla sede dove il Santo Padre trascorrerà la notte tra sabato 19 e domenica 20 verso la Cattedrale, la Messa in Duomo, che potrà essere seguita anche su maxi-schermo posizionato in Piazza Cattedrale e il saluto del Papa allo stadio prima della ripartenza verso il Vaticano a cui saranno invitati bambini, ragazzi e famiglie per un ideale abbraccio riconoscente. La partecipazione dei fedeli è stata delegata all'agenzia "Eventum": sarà attivata una piattaforma digitale dedicata per raccogliere le iscrizioni online e fornire, a chi ne avrà diritto, l'accesso ai vari spazi, in Duomo, in piazza Cattedrale, allo Stadio, che saranno sottoposti a stretto controllo di sicurezza. La piattaforma sarà operativa non prima del 12 novembre. Intanto l'itinerario a bordo della Papamobile è stato confermato anche dal questore di Asti, Sebastiano Salvo.