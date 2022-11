ALLA CARICA

Malan fratello numero 1 al Senato

Confermata l'anticipazione dello Spiffero. Il senatore barbet capogruppo dei meloniani a Palazzo Madama. Eletto per acclamazione alla presenza della premier e leader del partito. In serata i nuovi presidenti delle Commissioni di Montecitorio

Mentre si attendono le nuove presidenze delle Commissioni parlamentari – nel pomeriggio di oggi verranno designate quelle della Camera, mentre è slittata a domani la votazione a Palazzo Madama – Fratelli d’Italia ha nominato i capigruppo nel corso dell’assemblea di deputati e senatori alla presenza della premier e leader del partito Giorgia Meloni. A Palazzo Madama, come anticipato dallo Spiffero, è stato eletto Lucio Malan al posto di Luca Ciriani, attuale ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il politico barbet, originario delle valli valdesi, ha avuto la strada spianata doppo l’ingresso al governo di Isabella Rauti, diventata sottosegretario alla Difesa. L’ufficio di presidenza si completa con il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario, e in qualità di vicepresidenti Salvatore Sallemi e Antonella Zedda. Alla Camera, invece, capogruppo è Tommaso Foti, eletto anche lui per acclamazione dai deputati di FdI riuniti a Montecitorio. Foti, che era vicepresidente vicario, ha preso il posto di Francesco Lollobrigida nominato nel frattempo ministro dell'Agricoltura. L’assemblea dei deputati di FdI ha anche eletto Manlio Messina come vice vicario e, nel ruolo di vicepresidenti, Elisabetta Gardini, Massimo Ruspandini e Alfredo Antoniozzi.