ALLA CARICA

Finanze a Garavaglia, Esteri a Craxi

Eletti anche al Senato i presidenti delle Commissioni, quattro in meno della scorsa legislatura. Nessun piemontese alla guida. La spartingaia ha asssegnato 5 posti a Fratelli d'Italia, 3 alla Lega e 2 a Forza Italia

Sono dieci le Commissioni al Senato, quattro in meno della scorsa legislatura con il nuovo regolamento di Palazzo Madama. Organismi il cui campo d’azione è in alcuni casi piuttosto vasto, visto che le competenze sono state raggruppate al ridursi del numero. Oggi si sono riunite per eleggere i presidenti e gli uffici di presidenza: 5 presidenti sono di Fratelli d’Italia, 3 della Lega e 2 di Forza Italia. Solo due le donne, Giulia Bongiorno e Stefania Craxi: la prima presidente della commissione Giustizia, la seconda della commissione Affari esteri e difesa.

Ma ecco l'elenco completo. Alberto Balboni, senatore di FdI, è il nuovo presidente della commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione. Nicola Calandrini, sempre FdI, è stato eletto presidente della commissione Programmazione economica e Bilancio. Ancora dal partito di Giorgia Meloni arriva Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. A Giulio Terzi di Sant’Agata di FdI è andata la presidenza della commissione Politiche dell’Unione Europea. Completa la squadra dei presidenti FdI il senatore Francesco Zaffini, alla guida della commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale di Palazzo Madama. Il senatore leghista Roberto Marti è il presidente della settima commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. Il collega della Lega Massimo Garavaglia è stato eletto presidente della commissione Finanze e tesoro. A completare la squadra del Carroccio, come detto, Bongiorno alla Giustizia. Claudio Fazzone, di Forza Italia è stato eletto presidente della commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica al Senato. L’altra presidenza azzurra è quella di Craxi alla Affari esteri e difesa.