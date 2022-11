TRANSIZIONE ECOLOGICA

Piemonte campione del fotovoltaico

Con 140 milioni di KWh prodotti la regione è al primo posto a livello italiano. I risultati della ricerca Aceper. La notizia nei giorni delle polemiche per l'apertura del governatore Cirio sul nucleare

Il Piemonte è la regione che produce più elettricità dal fotovoltaico, con 139.917.414 KWh prodotti, seguita da Lombardia e Veneto, mentre la Valle d’Aosta è quella più efficiente. Lo stabilisce una ricerca di Aceper, l’associazione che riunisce 10mila impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pari ad oltre 7mila associati per una potenza installata complessiva che supera i 2 GWp. La notizia arriva proprio nei giorni in cui il Pd, annunciando la sua proposta di legge sulle comunità energetiche, ha attaccato il governatore Alberto Cirio per le aperture nei confronti del nucleare. Il governatore, nei giorni scorsi, ha salutato con soddisfazione “la fine di un tabù, per il quale da vent’anni in Italia di nucleare non si può parlare”. Poi però è stato costretto alla marcia indietro: “Non sto candidando il Piemonte a ospitare centrali nucleari: la nostra vocazione energetica sono l'idroelettrico e l'idrogeno per cui abbiamo anche vinto un progetto bandiera sul Pnrr”.

La classifica di Aceper vede in testa la Valle d’Aosta come regione più virtuosa con 960.391 KWh (chilowattora) prodotti realmente e una produzione attesa, secondo misurazione PVGIS, pari a 1.011.502 KWh, con un rapporto quindi tra produzione reale e produzione attesa del 95%. La media nazionale è del 65%. Secondo gradino del podio per l’Emilia-Romagna, con 37.939.525 KWh prodotti e 43.840.630 KWh attesi (rapporto dell'87%), che precede il Piemonte, terzo con 139.917.414 KWh prodotti e 162.741.031 KWh attesi (rapporto dell’86%), ma nettamente primo per KWh prodotti da fotovoltaico.

Troviamo poi tre regioni con il rapporto all’85%: l'Abruzzo, con 20.100.052 KWh prodotti e 23.625.127 attesi, la Liguria, con 5.187.522 KWh prodotti e 6.108.499 KWh attesi, e la Lombardia, seconda in classifica per la produzione da fotovoltaico con 66.305.239 KWh prodotti e 78.089.977 KWh attesi. Segue il Veneto, con 49.221.066 KWh prodotti e 58.691.563 KWh attesi (rapporto dell'84%), terza regione italiana per produzione.

Lo studio è stato effettuato su un campione di 5.236 impianti fotovoltaici in 17 regioni italiane. Una regione è più o meno efficiente a seconda del rapporto tra produzione da fotovoltaico reale e produzione da fotovoltaico attesa, dove la produzione attesa è quella stimata secondo lo strumento ufficiale di misurazione PvgisVGIS (Photovoltaic Geographical Information System).