Palazzina pericolante ad Asti, sgomberati 36 alloggi

E' stata sgomberata la palazzina Atc pericolante di via Gancia 20 ad Asti dopo l'allarme scattato ieri sera. Da qualche giorno erano state segnalate lesioni all'edificio, che si sono poi ampliate. Sul posto, oltre all'amministrazione comunale, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale. Sono state sgomberate 36 unità abitative. Non si segnalano conseguenze per le persone. Le famiglie evacuate sono state sistemate in hotel e in abitazioni provvisorie.