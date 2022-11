Papa ad Asti: dettagli visita saranno svelati il 15 novembre

Martedì 15 novembre saranno resi noti tutti i dettagli della due giorni astigiana di Papa Francesco, in programma sabato 19 e domenica 20 novembre. La conferenza, in programma in Vescovado, vedrà la partecipazione del vescovo Marco Prastaro e del sindaco Maurizio Rasero. Nell'occasione sarà presentato il manifesto celebrativo dell'evento, il vademecum con tutte le informazioni utili "per una partecipazione responsabile ai momenti di incontro con Papa Francesco" e la cartellonistica di benvenuto: "Asti ti abbraccia" per "esprimere un anticipato saluto di gioia al Santo Padre".