FdI Asti, solidarietà a Meloni

Solidarietà da parte di Fratelli d'Italia di Asti al presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo gli episodi di Bologna. "Un gesto gravissimo, vergognoso e intimidatorio - è il testo di una nota - che fomenta odio ma che tristemente rispecchia il modus operandi della sinistra italiana. La domanda è: ci sarà una netta e ferma condanna, senza se e senza ma, da parte di tutte le forze politiche, sinistra in primis contro i "collettivi?". La nota è firmata da Federico Cirone (Capogruppo), Roberto Venturini (Consigliere), Carlotta Laura Accomasso (Consigliere), Marcello Coppo (Onorevole), Luigi Giacomini (Assessore e Coordinatore Provinciale), Eleonora Zollo (Assessore). "Questo continuo alimentare un clima di odio, di delegittimazione del Governo e di violenta contrapposizione - si legge - non fa bene al nostro Paese e non produce niente di positivo. Queste azioni violente, a nulla servono per le vere problematiche dell'Italia e delle famiglie".