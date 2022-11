A Torino mercatini di Natale dal 7 al 24 dicembre

Dal 7 al 24 dicembre a Torino tornano i mercatini di Natale. Lo ha deliberato questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino. L'iniziativa potrà coinvolgere tutta la citta, ma le tradizionali casette o bancarelle a tema non potranno essere installate nelle piazze auliche, ossia San Carlo, Castello, Vittorio Veneto, Carlo Alberto, Carlo Felice, Statuto, Carignano, Clne Palazzo di Città, né dove si tengono mercati rionali, periodici tematici o di produttori agricoli. La delibera prevede che potranno essere esposte esclusivamente le tipologie merceologiche riferite alla tradizione locale dell'Avvento" e che "'l'area adibita ad attività commerciale all'interno della manifestazione non potrà essere superiore al 70% dell'intera area complessivamente occupata". I mercatini dovranno dunque abbinare alla parte commerciale anche un aspetto culturale e di intrattenimento, andando così di fatto a inserirsi nell'ambito delle attività che la Città sta predisponendo per il periodo natalizio.