Asti, attese 20mila persone per visita Papa

Sono circa 20 mila le persone attese domenica ad Asti lungo il percorso di circa due chilometri che Papa Francesco percorrerà dal vescovado alla cattedrale dove celebrerà la messa e reciterà l'Angelus. A queste vanno aggiunte le 6000 presenze attese in chiesa e sul sagrato per assistere alle funzioni religiose. In cattedrale sarà presente la realtà diocesana e poche autorità locali mentre i 120 sindaci della provincia astigiana troveranno posto nella piazza davanti alla chiesa.