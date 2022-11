Torino: Russi (M5s), sindaco arrogante e autoreferenziale

"Sono sconcertato da tanta arroganza e autoreferenzialità. Per me il bilancio è già bello che tracciato: prima finirà questa pessima esperienza di governo, meglio sarà per Torino e per i torinesi". È il duro attacco del capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, dopo l'evento promosso ieri sera dal sindaco Stefano Lo Russo per presentare un anno di amministrazione. "Non l'ha fatto in un momento qualsiasi, ma nel bel mezzo dell'evento internazionale più importante dell'anno, le Atp Finals", attacca Russi che accusa il primo cittadino di essere "pronto a tutto pur di attirare i riflettori su di sè. Chiamparino, per fare un esempio - osserva su Facebook -, non si è mai nemmeno sognato di organizzare un evento politico di autopromozione durante le Olimpiadi. Perché durante questi eventi devi tessere relazioni, promuovere la città, perché è Torino che deve stare sotto i riflettori del mondo, non il sindaco pro tempore. Lo Russo, invece, dimostra ancora una volta di aver perso completamente il contatto con la realtà. Chiuso in questa bolla dorata", conclude Russi.