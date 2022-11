Papa: Asti, in vescovado conferita cittadinanza onoraria

È previsto alle 9.30 il conferimento della cittadinanza onoraria di Asti a Papa Francesco, questa mattina in Vescovado. Oltre all'amministrazione comunale, con tutta la giunta, guidata dal sindaco Maurizio Rasero, ci sono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso. La cittadinanza onoraria viene conferita "per il forte impegno per la pace nel mondo ed i quotidiani messaggi di solidarietà e fraternità contro ogni forma di discriminazione", valori contemplati anche dallo Statuto della Città di Asti, e per il forte legame col territorio astigiano e piemontese testimoniato dalla continuità dei contatti con la famiglia e le Istituzioni, simbolicamente rappresentato dal sacchettino di terra astigiana prelevata a Bricco Marmorito.