Prima notte invernale, -21 gradi sul Monte Rosa, -2 ad Asti

Prima notte di freddo invernale in Piemonte. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di -21.4 gradi sul Monte Rosa, -- 12.7 alla Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, 12.3 al Passo del Moro, nel territorio di Macugnaga (VCO), -9,1 a Pontechianale (Cuneo) - 9 a Sauze di Cesana (Torino), -8.4 Formazza (VCO), -8.1 a Balme (Torino). Temperature rigide anche in collina: -4,7 a Saliceto (Cuneo), 3.2 a Baldissero d'Alba (Cuneo). In città, ad Asti minima a -2.2, a Vercelli -0.8; nel centro di Torino, alla stazione meteo dei Giardini Reali, +1,4.