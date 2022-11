Quel Don Giovanni di Lo Russo

Dicono che… forse per farsi perdonare dell’incresciosa dimenticanza all’happening delle Ogr, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo abbia fatto recapitare alla capogruppo del Pd Nadia Conticelli l’ambitissimo invito alla prima del Teatro Regio, con il Don Giovanni diretto da Riccardo Muti. Non era passata inosservata, infatti, l’assenza di Conticelli nella slide proiettata martedì sera, al Lo Russo Day, con la foto di (quasi) tutti i consiglieri comunali che hanno accompagnato il primo cittadino sin dal giorno del suo insediamento. E lui li ha pure ringraziati, ignorando che, alle sue spalle, qualcuno mancava e che quel qualcuno non la stava prendendo affatto bene. Incidente chiuso, quindi? Più o meno, visto che a invitare la numero uno dem della Sala Rossa sarebbe stata la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (per una volta in soccorso del sindaco) e non Lo Russo.