Piersanti vince premio Asti d'Appello 2022

Il Premio letterario Asti d'Appello 2022 è stato vinto da Claudio Piersanti con "Quel maledetto Vronskij" (Rizzoli). A lui il premio principale di 10mila euro, su decisione della giuria togata. La cerimonia conclusiva della 14esima edizione è andata in scena ieri pomeriggio, a Teatro Alfieri ad Asti, mentre si stavano svolgendo anche la premiazione del Tartufo e la visita di Papa Francesco allo stadio comunale. A premiare lo scrittore il presidente dell'Associazione Premio Asti d'Appello Stefano Bertone e il conduttore Massimo Cotto.Il premio della giuria popolare - penna stilografica Aurora Hastil - è andato a Simona Lo Iacono per "La tigre di Noto" (Neri Pozza), premiata dal presidente di Aurora Penne Cesare Verona, mentre il Premio Rotary per il romanzo più votato dalla giuria giovane, costituito da una sterlina d'oro, è stato assegnato a Pasquale Ruju per "Il codice della vendetta" (E/O). A premiarlo Luigi Florio, presidente del Rotary Club di Asti.