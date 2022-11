In sella

Dicono che… nelle Langhe ci siano rimasti piuttosto male per il mancato passaggio del Tour de France nell'edizione 2024. La Grand Boucle non passerà, infatti, per le celebri colline Unesco, ma solo da Torino e Pinerolo come confermato ieri da Alberto Cirio. A quanto pare, il governatore, dopo aver promesso la partenza del Tour dal capoluogo e il passaggio dalla "sua" Alba, si è dovuto arrendere alla concorrenza di Emilia e Toscana, scontentando proprio i suoi concittadini. L’edizione numero 111 sarà infatti un omaggio a Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi, per questo la prima tappa partirà da Firenze, la città del Gigante delle Montagne, e approderà nella Romagna del Pirata. La seconda sarà, invece, tutta nel cuore dell’Emilia e infine la terza, in onore dell’Airone, dovrebbe essere tra Pinerolo e Torino. A quanto pare nessun campione del ciclismo ha origini nelle terre del Barolo.