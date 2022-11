Stellantis: sindacati, condivisi testi su salute e sicurezza

Nell'incontro con Ferrari, Iveco, Stellantisper il rinnovo del contratto specifico di lavoro "si registra una condivisione di massima sulle novità da introdurre nel contratto collettivo specifico di lavoro sul tema della salute e sicurezza". Lo affermano in una nota Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. "È previsto - spiegano i sindacati - il coinvolgimento dei lavoratori nella giornata mondiale della sicurezza, l'analisi dei cosiddetti quasi infortuni e delle malattie professionali, la sperimentazione dei break formativi, la competenza della Commissione di fabbrica sul tema del microclima e della dotazione di adeguati indumenti aziendali. È stato inserito il concetto di benessere psicofisico sul luogo di lavoro quale completamento della nozione tradizionale di salute e sicurezza e obiettivo comune da perseguire. Da una prima discussione sull'orario di lavoro emergono alcune disponibilità aziendali, ad esempio in tema di pausa pranzo per i giornalieri. Sussistono però punti di dissenso, soprattutto sul tema delicato dei recuperi, delle flessibilità orarie e del lavoro ordinario del sabato. Nel prossimo incontro tutti gli istituti in questione saranno approfonditi anche con lo scambio di primi testi". È stata anche siglata la proroga del protocollo anti covid di Stellantis fino al 28 febbraio. Infine le organizzazioni sindacali hanno chiesto alla direzione Stellantis di aggiornare il confronto sul piano industriale in vista dell'imminente convocazione del tavolo automotive preannunciata dal ministro Urso.