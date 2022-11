Pd: Ricci, "pane e politica" domani arriva in Piemonte

Collegno, Torino, sarà la prossima tappa del coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, Matteo Ricci. Il giro d'Italia nella provincia italiana proseguirà in Piemonte, a casa della famiglia Del Santo, domani alle ore 21.00 per il tour "Pane e Politica - un sindaco a cena dalle famiglie italiane". "La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto. Spesso ci riempiamo la bocca con la parola partecipazione, ma poi parliamo sempre agli stessi. Occorre tornare a parlare alla gente, agli elettori arrabbiati e delusi, stare vicino a chi soffre per la crisi, a chi ha bisogno di cambiamento - ha detto Ricci - Siamo in fase di ripartenza e dobbiamo rimetterci in campo velocemente e con la schiena dritta, in maniera aperta, combattiva e sorridente". La cena sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Matteo Ricci. "In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco", ha detto. "Pane e politica" poi proseguirà a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, il 5 dicembre, e a L'Aquila il 15 dello stesso mese.