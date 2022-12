URNE VIRTUALI

Meloni doppia il Pd, in calo Conte

Il sondaggio settimanale di Swg incorona Fratelli d'Italia e la sua leader. M5s flette ma resta ancora davanti ai dem. Terzo Polo in ripresa supera l'8%, recupera solo qualche decimale la Lega, nell'abisso il partito di Berlusconi

Non si arresta la valanga della destra di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, stando ai risultati dell’ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7, non solo continua la sua crescita ma tocca il suo massimo storico, raggiungendo quota 30,8% (+0,5% rispetto alla scorsa settimana). Il partito del premier arriva a doppiare, o quasi, gli avversari politici. Grande vincitrice delle elezioni politiche di settembre, Meloni negli ultimi due mesi ha consolidato ulteriormente la sua posizione e quella del suo partito. Ora, nonostante le non brillanti performance degli alleati, il divario che la separa dalla coalizione di centrosinistra è abissale. Anche in virtù del fatto che il Movimento 5 stelle sembra aver arrestato la corsa e dopo settimane di salita negli orientamenti degli elettori registra la prima inversione di marcia, perdendo lo 0,3% attestandosi al 16,6. Ciò non impedisce, comunque, al partito di Giuseppe Conte di rimanere davanti al Pd, in caduta dello 0,4%, ora al 15,4%: esattamente la metà di FdI. Per il Pd sembra un crollo senza fine.

Il Terzo Polo riprende quota: la formazione di Azione-Italia Viva vede una leggera crescita salendo all’8,2% (+0,1), superando la Lega, che recupera un po’ di terreno (+0,3%) e ritorna così sopra la soglia dell’8%. In grande défaillance Forza Italia: perde lo 0,4% in una settimana, arrivando così ad un 6,1%. Nella parte bassa della classifica, Verdi e Sinistra perdono lo 0,3% e scendono al 4,0%. Intanto +Europa – con un più 0,2% – riesce a tornare al 3,0% tondo. Italexit con Paragone resta stabile al 2,2%, mentre Unione popolare cresce dello 0,1% e sale all’1,7%.