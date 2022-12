ISTITUZIONI

Regioni d'Italia a Palazzo Madama

Staffetta tra Lombardia e Piemonte al termine della due giorni dei governatori. "Istituzionalizzata" dopo 41 anni la Conferenza alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Cirio: "Il Piemonte ha dato tanto al Paese saremo nuovamente ospitali"

Col passaggio di consegne tra Lombardia e Piemonte è calato il sipario su “L’Italia delle Regioni”, l'evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni in cui è stata firmata l’Intesa per riconoscerla quale Organismo comune delle Regioni e delle Province Autonome. A siglare l’accordo alla Villa Reale di Monza, sono stati il presidente e il vicepresidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga (governatore del Friuli) e Michele Emiliano (Puglia), alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Oggi abbiamo firmato l’istituzionalizzazione della Conferenza, poi ci sarà un disegno di legge che passerà in tutti i Consigli regionali” ha spiegato Fedriga. Si tratta di “un passo importante: dopo 41 anni finalmente si riconosce la Conferenza in tutte le Regioni e le Province autonome italiane a livello nazionale”.

Nel 2023 sarà il Piemonte a ospitare la convention a palazzo Madama a Torino: “Il Piemonte è una regione che ha dato tanto all’Italia e l’idea di riunire tutti i presidenti di Regione all’interno del palazzo che ha ospitato il primo Senato d’Italia ha un valore non solo simbolico, ma anche concreto: la necessità di lavorare insieme tra Regioni e con il Governo nazionale, proprio seguendo lo spirito con il quale il presidente Mattarella ci ha unito nel suo intervento. Per noi sarà anche il modo per ringraziare tutte le Regioni d’Italia”, ha dichiarato Alberto Cirio, nel giorno in cui spegne le sue prime cinquanta candeline. “La mia regione ha vissuto il fenomeno migratorio con grande forza: ci sono tantissime comunità importantissime che decenni fa hanno lasciato tante regioni d’Italia per venire in Piemonte, hanno contribuito alla crescita e alla ricchezza della mia regione e quindi sarà dedicato un po’ anche ai presidenti della loro regione, che verranno in Piemonte. Insieme li ringrazieremo, perché l’Italia è un paese straordinario, perché sono straordinari gli italiani”, ha concluso il governatore.