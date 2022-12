Vigili del fuoco: Bennardo è il nuovo comandante di Torino

Questa mattina, nella sede centrale di corso Regina Margherita, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al vertice dei Vigili del fuoco di Torino. La guida del comando del capoluogo piemontese è stata assunta da Vincenzo Bennardo dirigente superiore, proveniente dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Piemonte dove ha svolto le funzioni di Dirigente Soccorso Pubblico e Colonna Mobile. "Anche se breve, il periodo trascorso a Torino e stato da me vissuto in maniera intensa; esco da questa esperienza con la consapevolezza di aver appreso importanti insegnamenti preziosi per il nuovo prestigioso incarico che andrò ad assumere", ha detto il comandante uscente, Agatino Carrolo, che da oggi si insedierà a Trieste come Direttore Regionale del Friuli Venezia Giulia.