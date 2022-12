SALUTE

Covid, contagi in calo

I dati del Piemonte migliori della media nazionale. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,5%, quella in terapia intensiva è al 3,3%, mentre la positività dei tamponi è all'8,6%. Prosegue la campagna di vaccinazione. Prevalenti tre varianti Omicron

Arrivano buone notizie dal focus settimanale sulla situazione Covid. La curva dei contagi presenta un andamento in calo rispetto al periodo precedente e questa settimana il Piemonte ha un dato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale. L’occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,5%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 3,3%, mentre la positività dei tamponi è all’8,6%. Tra venerdì 2 dicembre e giovedì 8 dicembre sono state vaccinate 26.967 persone, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.663.615 dosi, di cui 3.344.379 come seconde, 2.960.089 come terze, 701.430 come quarte, 51.020 come quinte. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.986 così suddivisi: Alessandria 195, Asti 88, Biella 61, Cuneo 179, Novara 131, Vercelli 63, Vco 46, Torino città 461, Torino area metropolitana 720. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 13.905 (- 4868). In età scolastica, l’incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo in tutte le fasce, tranne quella tra 3 e 5 anni. Dopo la prevalenza della variante Omicron 5 per diverse settimane, in Piemonte ora sono tre le varianti Covid rilevate maggiormente dall’analisi delle acque reflue effettuata da Arpa. Ad Alessandria Omicron BA.5, a Torino e Novara Omicron BE.1.1 e a Cuneo BQ.1.