CONCORDIA ISTITUZIONALE

"Disagi da neve? Non lamentiamoci sempre". Cirio sdrammatizza (e va in soccorso di Lo Russo)

Le parole di buon senso del governatore contro il solito piagnisteo. "Come in ogni cosa si può fare meglio, ma tutti hanno fatto il massimo, a Torino come nel resto del Piemonte". Una lezione per il sindaco e al suo goffo tentativo di trovare un capro espiatorio

“Io sono commissario per l’emergenza siccità quindi non fatemi parlare male della neve, ben venga la neve”. Sdrammatizza con una battuta Alberto Cirio, interpellato sui disagi che si sono verificati ieri a seguito della nevicata, e smorza le polemiche che stanno investendo l’amministrazione torinese di Stefano Lo Russo. “Credo che ci sia stata una contestualità con scioperi o con situazioni particolari”, aggiunge riferendosi ai disagi provocati dall’iniziativa indetta da Cgil e Uil contro la manovra del Governo che ha coinvolto anche i dipendenti del trasporto pubblico. Tuttavia “ci lamentiamo quando piove, poi quando non piove, ci lamentiamo quando nevica e poi quando non nevica. Come sempre si può fare meglio, ma tutti abbiano fatto il massimo che si potesse fare, a Torino come nel resto del Piemonte”. Parole di buon senso che dovrebbero servire come monito al sindaco del capoluogo, caduto in una gaffe dopo aver dato la colpa a Chiara Appendino per un piano neve che in realtà aveva approvato lui un anno fa.