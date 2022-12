Edilizia: Ance Cuneo ha premiato imprenditori dell'anno

Lorenzo Bertone (Bertone Costruzioni S.r.l. di Chiusa Pesio) e Riccardo Preve (Preve Costruzioni S.p.a., di Roccavione) sono stati premiati dal presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano, come imprenditori edili dell'anno. "Dopo lo stop forzato negli ultimi due anni, a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo voluto riprendere la tradizione di premiare gli imprenditori edili di successo, attivi in azienda - ha spiegato Gazzano - per rendere merito a quanti con il loro operato hanno saputo dare lustro al settore delle costruzioni. Nonostante le difficoltà del caro energia, del caro materiale e la complessa situazione geopolitica internazionale - ha aggiunto Gazzano - il 2022 è stato positivo per il nostro sistema. Abbiamo lavorato a buon regime di prodotto con soddisfazione sia in ambito pubblico che in quello privato. Resta vivo il tema dei crediti fiscali che rappresentano un rischio pesante per le nostre imprese che non riescono ancora a scaricare verso il sistema bancario, i crediti maturati in area Bonus 110. Sotto questo profilo, i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti modificando le regole in gioco, strada facendo, hanno complicato non poco la situazione. L'Ance continua ad essere impegnata in prima linea nel dialogo con il nuovo Governo per supportare le aziende su questi temi".