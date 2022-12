Peste suina: 3 nuovi casi, tutti in Piemonte

Tre nuovi casi di Peste suina africana, tutti in Piemonte. Li ha accertati l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta a Morbello, Ponzone e Rocca Grimalda, nella provincia di Alessandria. E' il sesto caso di positività nel comune di Morbello. Il numero totale dei casi sale a 214 di cui 138 in Piemonte, 76 in Liguria.