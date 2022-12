Molinari giù dal palco

Dicono che… Riccardo Molinari non l’abbia preso troppo bene il mancato invito alla Bèrghem Frècc, la festa invernale della Lega di scena ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca, dove da martedì a oggi si è riunito lo stato maggiore del Carroccio, a partire dal Capitano (sotto assedio) Matteo Salvini, passando per i ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli fino ai tre governatori, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e il Doge Luca Zaia. Un appuntamento in cui tutti i big sono saliti sul palco per confrontarsi su alcuni dei temi più cari alla Lega del Nord (a partire dall’autonomia) tranne il capogruppo a Montecitorio. Un ostracismo che, secondo voci bene informate, non sarebbe tanto nei suoi confronti quanto verso la sua fidanzata, la deputata Rebecca Frassini, anche lei di Bergamo, ma assai poco nelle grazie dei vertici del partito locale. Insomma, per dirla con le parole di un insider, “non la sopporta nessuno”.