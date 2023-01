Confindustria Cuneo, 64 nuove associate, totale a 1170

Nel corso del 2022 si sono associate a Confindustria Cuneo 64 nuove imprese portando il totale a 1.170. Sono stati 650 i corsi organizzati dal Centro Servizi (Csi), vi hanno aderito quasi 5.800 persone. Cento tra eventi e focus - con appuntamenti in presenza e via webinar -sui temi più importanti per le aziende, con 6.800 partecipanti. Ma, nel bilancio di fine anno, Confindustria Cuneo evidenzia, oltre ai numeri, "i temi, che hanno riunito ai tavoli dell'Associazione il mondo industriale, in ogni àmbito di attualità. Dalle sfide legate ai forti aumenti delle commodity energetiche, al servizio Monitor Materie prime per la consulenza personalizzata sugli andamenti dei prezzi, alle misure adottate per affrontare gli scenari geopolitici internazionali, al PNRR per le imprese". E, ancora, "l'Ecosistema dell'Innovazione in collaborazione con il Politecnico di Torino, il Competence center e i Poli di Innovazione, i percorsi per valorizzare le Start Up innovative con la Fondazione CRC, l'apertura del primo sportello territoriale con competenze integrate 'RetImpresa Lab. E le iniziative rese possibili grazie al sostegno della Camera di Commercio di Cuneo. "E' stato un anno di lavoro proficuo - commenta il presidente degli Industriali Cuneesi, Mauro Gola -. in cui sono emersi talenti e qualità inespresse, si sono accelerati i processi innovativi con un grande impegno focalizzato a superare le difficili dinamiche economiche e sociali innescate dalle crisi che si sono avvicendate". Le aziende - evidenzia il Direttore Generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio - hanno dimostrato di essere ancora una volta il motore trainante della società. Anche nel 2023, come è nell'indole dei nostri imprenditori fare la loro parte e raggiungere nuovi traguardi, faremo del nostro meglio per supportarli in tutto".