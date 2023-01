Ultimo lotto autostrada Asti-Cuneo, ok da ministero Ambiente

Parere favorevole della Commissione Valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente per l'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo, da Verduno a Cherasco. Ne dà comunicazione la Regione. Il parere contiene "alcune prescrizioni che ricalcano quelle evidenziate dalla Regione Piemonte che supportano la realizzazione del lotto 2.6 A e ne migliorano la compatibilità ambientale". "Oggi si concretizza uno degli ultimi due passaggi per arrivare finalmente al completamento di quest'opera - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi -. Ora che il Ministero dell'Ambiente ha dato il suo ok, manca infatti soltanto l'ultimo tassello, quello del Ministero della Cultura, a cui continueremo a lavorare come fatto finora, quotidianamente, convinti che questo sia l'unico modo per ottenere i risultati. Perché, non smetteremo mai di dirlo, il nostro territorio aspetta questa autostrada da troppi anni. La fiducia - aggiungono Cirio e Gabusi - aumenta ormai giorno per giorno: con oggi il completamento dell'opera è davvero sempre più vicino".