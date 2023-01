Lo Russo e Cirio international

Dicono che… in ossequio a un vecchio claim di Torino, anche il nuovo sindaco Stefano Lo Russo is always on the move. Dopo la missione in Israele, tra pochi giorni partirà per New York, dove riceverà la “Fiamma del Sapere”, simbolo delle Universiadi che torneranno a Torino nel 2025, e poi a Liverpool per il passaggio di consegne dell’Eurovision. Al suo fianco, anche in questa occasione, il capo di gabinetto di Palazzo civico Valentina Campana, oltre a Daniela Silvi delle Relazioni internazionali, all’assessore allo Sport e Grandi eventi Mimmo Carretta e al superconsulente Dario Destefanis. Nella missione nella Grande Mela, dal 17 al 23 gennaio, con il primo cittadino e la sua delegazione, ci sarà anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio, la sua instancabile portavoce, Josè Urso, l’assessore globetrotter allo Sport Fabrizio Ricca (con il capo ufficio stampa Federico Callegaro) e il vicedirettore del Turismo Davide Donati. Alla testa dei vertici istituzionali, naturalmente, ci sarà colui che ha riportato sotto la Mole i Giochi universitari, dopo l’ultima edizione del 2007, il presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio.