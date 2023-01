Pnrr, assegnata progettazione centrali operative Asl di Asti

È stata affidata dall'Asl di Asti la progettazione definitiva ed esecutiva delle due Centrali operative territoriali (Cot) che sorgeranno presso l'ex Maternità di Asti e la Casa della Salute di Canelli. Le centrali sono le strutture previste dal Pnrr (due nell'Asl At) per il coordinamento dei servizi sanitari territoriali e l'integrazione dei percorsi di cura e assistenza con l'ospedale e con la rete di emergenza: costituiscono, con gli Ospedali di Comunità, le Case di Comunità e l'ammodernamento tecnologico e strutturale, gli interventi del Pnrr in ambito sanitario. L'elaborazione avrà una durata stimata di circa 3 mesi, dopodiché si potrà procedere con le gare di appalto per l'assegnazione dei lavori. Sono invece in arrivo o già a disposizione di medici, personale sanitario e pazienti, le prime attrezzature mediche e strumentazioni per l'Ospedale Cardinal Massaia e per le strutture territoriali, la cui acquisizione è inserita nel Pnrr. "Stiamo lavorando a pieno ritmo all'applicazione del Pnrr, velocizzando le procedure per le parti di nostra competenza, in modo che i lavori previsti possano partire il più rapidamente possibile -sottolinea il Direttore generale Asl At Flavio Boraso -. Nel frattempo stiamo procedendo con gli acquisti delle apparecchiature mediche incluse fra gli interventi del Piano, che serviranno a migliorare la dotazione per i nostri professionisti e a supportare al meglio l'attività sanitaria".