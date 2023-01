Sanità: Piemonte, nuova piattaforma per decongestionare Dea

Con oltre mille posti al momento a sistema è operativo il monitoraggio dei posti liberi nelle strutture residenziali per decongestionare i pronto soccorso del Piemonte. È una delle azioni del Piano regionale che prevede l'implementazione della piattaforma creata dalla Regione nel periodo Covid con una nuova sezione che consente a Rsa e Cavs, e dalla prossima settimana Dalla prossima settimana alle strutture di lungodegenza, di caricare quotidianamente i posti liberi a disposizione del sistema sanitario e socio-sanitario per supportare le dimissioni ospedaliere. Del migliaio di posti caricati circa la metà sono stati già occupati da pazienti in post-acuzie dimessi dagli ospedali, permettendo così di lasciare posto ad altri pazienti in attesa di ricovero. Nelle ultime 24 ore gli accessi ai pronto soccorso sono stati più di 3.800 e i pazienti in boarding sono circa 400, in calo rispetto al giorno precedente. La nuova piattaforma "è un primo passo, ma a livello gestionale rappresenta un cambiamento radicale - spiega il commissario dell'Azienda Zero Carlo Picco - e può essere un supporto molto importante soprattutto nell'immediato. Inoltre a Torino stiamo sperimentando una gestione completamente centralizzata dei flussi di dimissioni e inserimenti in struttura attraverso una cabina di regia in pancia al Dirmei, che ci permetterà di individuare in tempo reale le maggiori criticità e ottimizzare le disponibilità di posti letto". Inoltre per facilitare le dimissioni nei week end è stata costituita una task force medica dedicata.