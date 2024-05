Spazi di comunità, Torino stanzia 2,4 milioni per crearli

Promuovere la creazione di Spazi di comunità in grado di intercettare i bisogni sociali, culturali ed educativi dei residenti e offrire servizi di prossimità in particolare alle categorie più svantaggiate. È l'obiettivo di ImpatTo, la misura finanziata dal Pn Plus per un totale di 2 milioni e 400mila euro, fondi che saranno erogati in base a un avviso pubblico le cui linee guida sono state approvate oggi dalla Giunta comunale. I contributi, a fondo perduto, andranno da un minimo di 120 mila euro a un massimo 240mila a copertura dell'80% della spesa ammissibile per creare presidi fisici che dovranno rispondere a una delle sfide urbane previste. Ad esempio attività artistico-culturali e di intrattenimento in aree e spazi diversi da quelli della 'movida', in luoghi percepiti come poco sicuri perché poco o non utilizzati, o vicino a servizi pubblici già esistenti o in aree verdi. I progetti potranno essere finanziati per una durata minima di 24 mesi e non superiore a 30 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione.