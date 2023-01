Stellantis: con Vulcan sonda usa energia geotermica

Stellantis e Vulcan Energy Resources Limited hanno firmato un accordo vincolante per lo sviluppo di nuovi progetti geotermici con l'intento di decarbonizzare il mix di energie del sito industriale di Stellantis a Rüsselsheim, in Germania, in cui vengono prodotte le vetture DS4 e Opel Astra. Il progetto potrebbe coprire una parte significativa del fabbisogno energetico annuale del sito industriale a partire dal 2025. La prima fase del progetto, che avrà luogo all'estremità settentrionale dell'area di Vulcan nell'Alta Valle del Reno, comprenderà uno studio di pre-fattibilità eseguito da Vulcan, relativo alla costituzione di impianti geotermici per il sito di Stellantis. In caso di esito positivo, la fase successiva avrà come oggetto principale interventi di trivellazione e attività di studio e sviluppo più avanzate. Stellantis punterà a reperire finanziamenti per il 50% dello sviluppo del progetto, sostenuto dal governo locale. Stellantis e Vulcan mireranno a produrre energia elettrica pulita e a fornirla alla rete per il consumo sia interno sia esterno nel rispetto della legge tedesca sulle energie rinnovabili, producendo al contempo calore da trasferire al sito di Stellantis. "Questa partnership rafforza il nostro impegno a promuovere soluzioni per l'energia pulita in tutta la nostra azienda. E' una delle numerose iniziative che abbiamo intrapreso per raggiungere risultati, impatti e sostenibilità in linea con il nostro piano strategico Dare Forward 2030" Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Vulcan intende sostenere Stellantis, il nostro principale acquirente di litio e uno dei nostri maggiori azionisti, nella decarbonizzazione delle sue attività operative in Europa" afferma Francis Wedin, amministratore delegato di Vulcan.