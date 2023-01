TRAVAGLI DEMOCRATICI

Pd, Bonaccini avanti di venti punti

Il governatore dell'Emilia-Romagna in testa ai sondaggi con il 44% dei consensi, Schlein insegue al 24%. Marginali gli altri due candidati che si fermeranno prima della conta ai gazebo

L’elettorato del Pd si polarizza verso i candidati alla segreteria ritenuti più forti. Il primo sondaggio realizzato dopo il confronto di ieri alla trasmissione tv Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, profila una corsa a due alle primarie del 26 febbraio tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Per gli elettori dem, in testa c’è il governatore dell’Emilia-Romagna che si attesta al 44% e guadagna tre punti rispetto all’ultima rilevazione del 16 gennaio. Cresce di poco (+0,1%) anche la sua ex vice, ora al 24%. Lo stacco con gli altri due aspiranti inquilini del nazareno è netto. Paola De Micheli cala dello 0,1 e scende al 9 per cento, Gianni Cuperlo si ferma al 7 e perde due punti. Il 14 per cento degli intervistati da Emg-Different per Agorà di Rai3 non risponde.

Le regole delle primarie prevedono la sfida ai gazebo in cui verranno chiamati al voto gli elettori sia riservata solo ai due candidati che avranno ottenuto i consensi più alti tra gli iscritti. Quasi scontato il testa a testa tra Bonaccini e Schlein.