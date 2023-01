Peste suina: Ravetti (Pd), esempio fallimento della destra

"I fallimenti della destra al governo del Piemonte hanno titoli precisi e uno di questi è peste suina africana": lo afferma il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti, per il quale "non è sufficiente andare sul territorio a stringere qualche mano". La Giunta regionale dovrebbe invece "aumentare le risorse e verificare la possibilità di anticipare i fondi europei". "Il Commissario per l'emergenza peste suina africana - aggiunge - ha annunciato ieri che servirà una seconda rete per contenere il virus che si sta velocemente spostando verso il territorio cuneese. La seconda barriera dovrebbe interessare anche l'astigiano e il cuneese. E' una notizia preoccupante perché il virus rischia di propagarsi in altre zone nelle quali gli allevamenti di maiali sono una delle principali attività economiche". "E' allarmante - rimarca - che gli atti della Giunta si limitino a tavoli di lavoro e a riunioni sterili, e che gli esponenti al governo del Piemonte, invece di assumersi le proprie responsabilità, tentino di scaricare le colpe sull'Europa o sul Commissario. Nei mesi scorsi abbiamo cercato in tutti i modi di offrire la nostra collaborazione per individuare soluzioni tempestive e concrete, restando inascoltati. Non ci sbagliavamo nella richiesta di una Commissione d'inchiesta sulla peste suina e sulla gestione degli ungulati: per aiutare l'assessorato sarebbe bastato perfino un gruppo di lavoro".