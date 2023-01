Piemonte: Gallo (Pd), Regione assente su Film Commission

"La confusione regna sovrana e la Giunta regionale brilla per la propria assenza": così il capogruppo Pd in Regione, Raffaele Gallo, a proposito del nuovo logo digitale di Film Commission, sul quale ha interpellato oggi in Consiglio regionale l'assessora Vittoria Poggio. "Ho interrogato l'assessore alla Cultura - spiega Gallo - per sapere se la Regione, uno dei soci fondatori della Film Commission, ritenga opportuna la scelta compiuta dalla Fondazione di eliminare dal proprio logo istituzionale un simbolo celebre e indiscusso come la Mole Antonelliana, limitandosi a riprodurre solo la stella che è in punta". "Ho appreso della recente modifica del logo - sottolinea - dai canali social della Film Commission e credo che la semplice stella al posto della pellicola a forma di Mole Antonelliana rappresenti un impoverimento. Il nuovo logo non ha la stessa forza simbolica del precedente". "L'assessora - aggiunge - ha letto in Aula la risposta della Film Commission nella quale viene precisato che l'immagine non è un nuovo logo ma un restyling per i soli contesti digitali, nei quali la stella della Mole richiamerebbe il legame tra territorio e cinema, simboleggiando sia il Museo del Cinema ospitato nella Mole Antonelliana, sia il Premio cinematografico Stella della Mole". "Questo - afferma - dimostra che sia in Giunta che nella Film Commission regna la più totale confusione che si traduce in una scelta comunicativa sbagliata. L'assessora inoltre appare totalmente assente sulle strategie generali di una partecipata sostenuta finanziariamente dalla Regione".