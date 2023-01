Authority antiriciclaggio: Gros-Pietro, Torino ha chances

"Abbiamo delle chances. Noi stiamo facendo un grande investimento e credo che le potenzialità ci siano". Cosi, alla presentazione del libro fotografico dell'Ansa, Photoansa 2022, in corso alle Gallerie d'Italia a Torino, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a proposito della candidatura di Torino come sede della Authority europea anti riciclaggio. "Per lottare contro la criminalità finanziaria bisogna usare l'intelligenza artificiale - sottolinea Gros-Pietro -. L'Europa dovrà scegliere la sede di questo organismo e io spero venga scelta l'Italia. E in quel caso - assicura - Torino giocherà le sue carte".