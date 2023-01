Unione Industriale Asti e polizia insieme contro cybercrime

Unione Industriale della Provincia di Asti e Polizia di Stato hanno organizzato per il 31 gennaio presso il Teatro Alfieri di Asti un convegno sul tema "Cyber Security. Come difendersi dagli attacchi". Relatori del Convegno saranno Fabiola Silvestri - Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte - Valle d'Aosta che parlerà di "Tutela delle infrastrutture critiche territoriali"; Gaspare Ferraro - Ethical Hacker il cui intervento verterà su "sicurezza informatica e piattaforme social: comprensione dei rischi e strumenti di prevenzione"; Massimiliano Cipolletta - Presidente Digital Innovation Hub Piemonte che illustrerà "Misure tecnologiche ed organizzative di prevenzione nelle aziende". Le conclusioni dei lavori, moderate dal Vice Direttore de La Stampa Federico Monga, saranno affidate a Ivano Gabrielli - Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a Marco Gay - Presidente Confindustria Piemonte. "La sicurezza digitale è indubbiamente un'emergenza da affrontare per le nostre imprese - commenta il Presidente dell'Unione Industriale della Provincia di Asti Andrea Amalberto - attacchi e richieste di riscatto sono purtroppo fenomenologie frequenti e da non sottovalutare. Da qui nasce l'intenzione di fornire alle aziende associate tutte le informazioni possibili per renderle meno vulnerabili agli attacchi e più preparate nel gestirli" "La consolidata collaborazione con Unione Industriale, che si rinnova per questo evento-sottolinea il Questore di Asti Sebastiano Salvo - darà occasione di fornire alle aziende del territorio la migliore conoscenza degli strumenti oggi disponibili per prevenire le insidie del cybercrime".