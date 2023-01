Cospito: Pg Torino, processo non riguarda 41 bis

"La posizione processuale di Alfredo Cospito (condanna e attesa di residuo giudizio) non ha nulla a che vedere con quella che viene chiamata (impropriamente) misura del 41 bis ordinamento penitenziario, poiché quel regime differenziato di detenzione viene applicato a soggetti dei quali si riconosca la particolare pericolosità, imputati o condannati per taluni gravi reati previsti dalla legge, e la possibilità e capacità di mantenere, pur se detenuti, collegamenti con le associazioni, mafiose terroristiche od eversive". Così il procuratore capo di Torino, Francesco Saluzzo, in una nota in cui sottolinea che sulla vicenda dell'anarchico da oltre 100 giorni in sciopero della fame e da ieri trasferito al carcere milanese di Opera sono apparsi "resoconti estremamente inesatti".