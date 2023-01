Salute: Icardi, atteso sì Comune per Maria Vittoria a Pellerina

"L'area della Pellerina risulta la favorita" per la localizzazione del nuovo ospedale Maria Vittoria. Lo sottolinea l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in risposta a una interpellanza. La Regione, spiega Icardi, "è in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del Comune di Torino per avviare le procedure". "Abbiamo commissionato uno studio di dimensionamento del nuovo ospedale Maria Vittoria - dice Icardi - e provveduto a individuare i finanziamenti necessari alla realizzazione della nuova struttura. Ha chiesto alla Città di Torino di identificare un'area da mettere a disposizione per la realizzazione del nuovo nosocomio. Il Comune ha presentato uno studio che contiene la comparazione di quattro aree potenzialmente idonee: a ogni sito è stata assegnata una scala di priorità e l'area della Pellerina è risultata essere la favorita. L'esito trova piena condivisione da parte della Regione e dell'Asl Città di Torino, ferma restando la necessità di approfondire e superare alcuni aspetti tecnici". "Siamo è in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del Comune - conclude - per avviare l'interlocuzione tecnica e commissionare lo studio di fattibilità con procedure a evidenza pubblica".