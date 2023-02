Ricerca: Montaruli in visita alla Fondazione Links a Torino

La sottosegretaria al ministero dell'Università e della Ricerca, Augusta Montaruli, ha visitato oggi la Fondazione Links, nata da un accordo tra Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino circa vent'anni fa, centro di ricerca di eccellenza del capoluogo piemontese, che opera a livello internazionale con oltre 3.000 partner (grandi aziende e pmi, enti di ricerca e associazioni), e un bilancio preconsuntivo di quasi 18 milioni di euro. "È un'eccellenza del territorio - commenta Montaruli - che opera come connessione tra l'Università e il mondo del lavoro. La fondazione Links è un'importante realtà innovativa, da anni consolidata sul territorio nazionale ed internazionale, cui il ministero dell'Università e della Ricerca guarda con particolare attenzione, al fine di esportare un modello virtuoso come Links per sviluppare e potenziare le attività nell'ambito della ricerca applicata e, contestualmente, far crescere il tessuto produttivo del Paese". "È stato un privilegio per noi ospitare la sottosegretaria Montaruli - ha commentato il presidente, Marco Mezzalama - al fine di presentare il lavoro di Links non solo come singolo ente di ricerca, ma come parte attiva dell'ecosistema della innovazione del territorio e attore di riferimento della sempre più attuale transizione digitale ed ecologica". Una gradita visita e una brillante occasione per illustrare e rafforzare il ruolo di Links - ha concluso Stefano Buscaglia, direttore generale della Fondazione - come attore per il sostegno locale e nazionale grazie alle competenze distintive e ai partenariati forti con industria e pubblica amministrazione".