Con rdc intestano beni a prestanome, sequestri Gdf ad Asti

Erano titolari di terreni, auto, camper di lusso e un immobile che avevano intestato a prestanome, e non dichiaravano proventi percependo il reddito di cittadinanza. E' la scoperta fatta da nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti. Al termine delle indagini i finanzieri del comando provinciale di Asti, con il supporto di altri reparti del Corpo di Torino e Cuneo, hanno sequestrato i beni, per un valore di circa 1 milione di euro, dando esecuzione a un decreto della magistratura. Il reato contestato è di trasferimento fraudolento di beni. Le operazioni di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, svolte anche presso il campo nomadi di Via Guerra in Asti, hanno visti impegnati oltre 30 militari.