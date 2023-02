PALAZZO LASCARIS

Fumata nera su Azienda Zero

La Regione Piemonte alle prese con la Super Asl appena costituita. In Commissione Sanità l'assessore Icardi presenta un nuovo testo per accelerare l'estensione delle competenze. Nulla di deciso, se ne riparlerà tra una settimana

L’opposizione parla di un “tentato blitz”, la maggioranza pasticcia un po’ sui testi da presentare in Commissione Sanità e poi rimanda tutto alla prossima settimana. Si è conclusa con un nulla di fatto la prima discussione sul potenziamento dell’Azienda Zero della R egione Piemonte. Di fronte a un provvedimento che sostanzialmente svuota l’assessorato di corso Regina Margherita e trasferisce gran parte delle sue competenze alla super Asl guidata, in qualità di commissario, da Carlo Picco la maggioranza prova a forzare la mano. Questioni politiche s’intrecciano con altre squisitamente tecniche, con la Lega che continua a premere sull’acceleratore.

Per battere l’assessore Luigi Icardi sul tempo, il consigliere del Carroccio Alessandro Stecco, numero uno della Commissione Sanità, aveva presentato una proposta di legge a metà dicembre salvo poi tenerla in freezer per due mesi. Intanto sono arrivati una settantina di emendamenti delle minoranze e qualcuno dev’essersi accorto che su quel tipo di provvedimento non si potevano contingentare i tempi o adottare altri escamotage per arginare l’ostruzionismo annunciato da centrosinistra e Movimento 5 stelle. Insomma, per andare più veloce Stecco si è ritrovato impantanato nelle sabbie mobili del parlamentino piemontese ed è stato costretto a fare retromarcia.

Così oggi, in Commissione, assieme a Picco è arrivata una Pdcr (una Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale), fresca di approvazione in giunta, prima firma Icardi (LEGGI QUI), e contestualmente Stecco ha ritirato la sua proposta di legge. C’è anche una novità sui contenuti, giacché nel nuovo testo, tra le competenze già assegnate all’Azienda Zero – coordinamento dell’epidemiologia, della patologia e il supporto nell’edilizia sanitaria – spunta in più l’emergenza ospedaliera che nella proposta di Stecco era assente. La maggioranza vorrebbe approvarla seduta stante, l’opposizione batte i pugni e così dopo gli interventi di Picco e Icardi la commissione si aggiorna alla prossima settimana.

In commissione il protagonista è stato Picco, colui che già da più fronti viene indicato come il vero assessore alla Sanità e uomo forte della Lega nel settore. Motivo per cui la “ciccia” sta per essere messa tutta nelle sue mani, in vista del più che probabile ridimensionamento del Carroccio a Palazzo Lascaris. Non è un caso, infatti, che tra coloro che osservano con certo scetticismo questa operazione ci sia Fratelli d’Italia, il partito che tra un anno verosimilmente avrà la golden share della coalizione e nessuna intenzione di lasciare il principale comparto nelle mani dell’alleato.

“La legge istitutiva dell’Azienda Zero prevedeva che entro un anno venisse approvato il nuovo Piano sociosanitario regionale ma di questo non c’è alcuna traccia – attacca il capogruppo dem Raffaele Gallo –. Si continuano a riversare sempre più competenze sulla Super Asl, aumentando il caos”. Se ne riparlerà tra sette giorni.