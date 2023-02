Banca di Asti: bilancio 2022 a 36,3 milioni, sopra stima

Il 2022 si conclude con un bilancio positivo per il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Lo evidenziano i dati preliminari approvati dal Consiglio d'amministrazione di Banca di Asti. L'utile consolidato si attesta a 36,2 milioni di euro, superiore a quanto stimato in sede di budget. Nell'assemblea degli azionisti di aprile verrà proposto un dividendo di 0,20 euro per azione (+ 33% rispetto allo scorso anno), per un totale di 14,1 milioni di euro. In crescita anche i crediti verso la clientela, che superano i 7,5 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2021). I volumi di raccolta complessiva sono sostanzialmente stabili a 17,2 miliardi.