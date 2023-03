Peste suina: in Piemonte 10 nuovi casi, totale in area rossa 415

Dieci nuovi casi di Peste suina africana sono stati trovati in cinghiali morti in Piemonte nella 'zona rossa' che comprende anche una parte di Liguria. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico di Torino in provincia di Alessandria: due a Cartosio, altrettanti a Castelletto d'Orba e Ponzone, uno a Molare, Grondona, Morbello e Basaluzzo, che diventa il 64° comune con almeno una positività al virus accertata. Con l'ultimo aggiornamento i casi totali nell'area rossa sono 415, di cui 281 in Piemonte e 134 in Liguria.