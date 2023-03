Un farmaco anti-fumo gratuito all'Asl di Asti

Un farmaco anti-fumo gratuito, somministrato in seguito a valutazione medica. E' quanto preparato negli ambulatori per il tabagismo dell'Asl di Asti, in collaborazione con il Centro per il Trattamento del Tabagismo del Servizio Dipendenze e la farmacia ospedaliera. Il farmaco riduce i sintomi dell'astinenza e aiuta a contenere il desiderio di fumare. Indicato soprattutto per le persone che fumano più di 10 sigarette al giorno o che hanno sviluppato una forte dipendenza, il farmaco è distribuito sotto forma di capsule di citisina, che vengono preparate nel laboratorio galenico della farmacia ospedaliera. "Si tratta - afferma il direttore generale della Asl di Asti, Flavio Boraso - di una soluzione innovativa, che testimonia concretamente come i nostri servizi siano all'avanguardia. E' un lavoro comune svolto dai nostri professionisti in collaborazione fra diverse strutture, che costituisce un valore aggiunto nel migliorare l'attività dell'azienda sanitaria".